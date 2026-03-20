Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
16:52, 20 марта 2026

В РПЦ прокомментировали кончину патриарха раскольнической Православной церкви Украины

Кипшидзе: Филарет положил годы трудов, чтобы расколоть украинское православие
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ

Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) положил годы на то, чтобы расколоть украинское православие, отметил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе. Свой комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в Киеве скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, которого в 1997 году РПЦ отлучила от церкви и предала анафеме. Он ушел из жизни в возрасте 97 лет.

«Вынужден сказать, что покойный Филарет запомнится верующим людям как человек, который положил годы своих, с позволения сказать, трудов на то, чтобы создать и распространить раскол украинского православия. Эта деятельность привела в итоге к образованию так называемой ПЦУ — той структуры, которая является бенефициаром тех преследований, которые сейчас развернуты в отношении верующих канонической украинской православной церкви», — прокомментировал Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что в 2009 году, когда глава РПЦ патриарх Кирилл посещал Киев, Филарет подверг его слова критике, ратуя за создание в стране единой поместной, то есть самоуправляемой церкви.

