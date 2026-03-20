Бывший СССР
15:26, 20 марта 2026

«Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

В Киеве скончался патриарх раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет. Он ушел из жизни в возрасте 97 лет.

Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное под Донецком. Получил образование в Московской духовной семинарии, в 1950-м был пострижен в монашество.

В 1990 году при поддержке украинских властей выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В 1992 году с частью клира покинул РПЦ, образовав непризнанную Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая позднее вошла в состав раскольнической ПЦУ.

В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Филарет признавался в связях с КГБ

Кроме того, Филарета обвиняли в связях с КГБ. По словам патриарха, с ведомством были связаны все архиереи. «Все без исключения! В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все», — подчеркнул он.

Тем не менее он назвал домыслами сообщения о наличии у него званий. Патриарх отметил, что отношение со стороны спецслужбы к нему было осторожное, а попытки склонить к сотрудничеству ни к чему не приводили.

РПЦ считает ПЦУ раскольнической

РПЦ неоднократно заявляла, что священники раскольнической Православной церкви Украины святотатствуют. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил, что они будут страшно наказаны Богом.

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол. Безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — заявил он.

Патриарх выразил надежду, что «православная вера снова укрепится на Святой Руси», в первую очередь на украинской земле, а также, что церковный раскол уйдет в небытие. В 2024 году в подмосковном Ногинске снесли единственный в России храм ПЦУ.

В свою очередь, Филарет также высказывался в адрес патриарха Кирилла. Еще в 2009 году, когда глава РПЦ посещал Киев, Филарет подверг его слова критике, ратуя за создание в стране единой поместной, то есть самоуправляемой, церкви. «Когда он говорил, что на Украине есть поместная православная церковь, то он говорил о российской церкви. Действительно, в России есть поместная церковь, но мы хотим, чтобы на Украине была поместная православная церковь», — подчеркивал глава ПЦУ.

В связи с этим в РПЦ воздержались от соболезнований, комментируя смерть патриарха Филарета, и напомнили о его вкладе в появление раскольников. По словам замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, без многолетних стараний священнослужителя было бы невозможно появление раскольников на Украине, «которые, будучи поддержаны Фанаром и киевской властью, с особым остервенением терроризируют верующих канонической Церкви на Украине», заявил он.

