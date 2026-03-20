13:51, 20 марта 2026

Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

В Киеве скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Скончался патриарх Православной церкви Украины Филарет. Он ушел из жизни в возрасте 97 лет», — говорится в публикации.

Родился в селе Благодатное под Донецком. Получил образование в Московской духовной семинарии. В 1992 году с частью клира покинул Русскую православную церковь, образовав непризнанную Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая позднее вошла в состав раскольнической ПЦУ.

Сам Филарет к ПЦУ не присоединился из-за конфликта с ее предстоятелем, митрополитом Епифанием. В раскольнической церкви Филарета объявили «почетным патриархом».

Ранее в МИД России связанные с ПЦУ процессы назвали аферой тысячелетия. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, раскольническая церковь занимается вывозом украинских икон и духовных святынь под видом коммерческих грузов.

