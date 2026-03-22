Число пострадавших при обстреле израильского Арада превысило 80 человек

Al Jazeera: Число пострадавших при обстреле в Араде выросло до 88 человек

Число пострадавших от ракетного обстрела в израильском Араде превысило 80 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи.

Известно, что получили ранения по меньшей мере 88 человек. До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что иранская ракета прямым попаданием поразила район в городе Арад на юге страны.

Ранее Арад попал под удар. Он находится в 24 километрах от города Димона, который также был атакован. В Димоне находится главный ядерный объект страны.

До этого США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.