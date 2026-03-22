06:31, 22 марта 2026Мир

Число пострадавших при обстреле израильского Арада превысило 80 человек

Al Jazeera: Число пострадавших при обстреле в Араде выросло до 88 человек
Марина Совина (ночной редактор)

Число пострадавших от ракетного обстрела в израильском Араде превысило 80 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи.

Известно, что получили ранения по меньшей мере 88 человек. До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что иранская ракета прямым попаданием поразила район в городе Арад на юге страны.

Ранее Арад попал под удар. Он находится в 24 километрах от города Димона, который также был атакован. В Димоне находится главный ядерный объект страны.

До этого США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Число пострадавших при обстреле израильского Арада превысило 80 человек

    Олимпийский чемпион рассказал об ушедшем от России на 150 лет вперед Китае

    На Украине заявили о «моральной шизофрении» общества из-за нерешенной Зеленским задачи

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    Азаров рассказал о стратегии США в отношениях с Россией

    В США заявили о способности Ирана разрушить американскую экономику

    На Западе назвали проводимую по отношению к России политику ЕС абсурдной

    Разбился военный самолет Катара

    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Все новости
