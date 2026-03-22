00:21, 22 марта 2026

Иран атаковал баллистической ракетой еще один город в южной части Израиля

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Иран атаковал баллистической ракетой еще один город в южной части Израиля. Под удар попал город Арад, сообщает газета Israel Hayom.

По информации СМИ, ракета попала по жилому зданию. Оно обрушилось, под завалами могут оставаться люди.

Как уточнила пресс-служба скорой помощи Израиля Magen David Adom (MDA) в соцсети X, ранения получили порядка 30 человек.

«После ракетного обстрела юга Израиля... в районе Арада бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести», — отметили в MDA.

Город Арад находится в 24 километрах от Димоны, которую Иран атаковал несколькими часами ранее. Вблизи города находится главный ядерный объект Израиля. Канал Al Araby со ссылкой на государственное телевидение Ирана отметил, что атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе и АЭС «Бушер».

