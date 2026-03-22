05:09, 22 марта 2026

Неизвестные дроны устроили налет на американскую авиабазу с ядерными B-52
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramon Espinosa / AP

Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что несколько ночей подряд над базой Барксдейл в штате Луизиана фиксировались полеты беспилотников. По данным издания, из-за этих инцидентов командование было вынуждено вводить режим изоляции и временно приостанавливать работу взлетно-посадочных полос.

Военные считают, что полеты дронов могут быть связаны с разведкой или проверкой систем обороны. При этом точные цели и организаторы этих полетов пока не установлены.

Ранее в США признали истощение американского ПВО из-за действий Ирана.

