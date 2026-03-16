18:36, 16 марта 2026Мир

В США признали истощение американского ПВО из-за действий Ирана

19FortyFive: Удары Ирана дешевыми дронами изматывают дорогую ПВО США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Иранские удары дешевыми дронами сильно истощают дорогую американскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает портал 19FortyFive.

«В частности, вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства беспилотников Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания», — признали авторы материала.

При этом, отмечается в материале, каждая американская ракета стоит от трех до двенадцати миллионов долларов.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk.

