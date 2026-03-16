В США признали истощение американского ПВО из-за действий Ирана

19FortyFive: Удары Ирана дешевыми дронами изматывают дорогую ПВО США

Иранские удары дешевыми дронами сильно истощают дорогую американскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает портал 19FortyFive.

«В частности, вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства беспилотников Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания», — признали авторы материала.

При этом, отмечается в материале, каждая американская ракета стоит от трех до двенадцати миллионов долларов.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk.