В США признали истощение американского ПВО из-за действий Ирана

Иранские удары дешевыми дронами сильно истощают дорогую американскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает портал 19FortyFive.
«В частности, вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства беспилотников Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания», — признали авторы материала.
При этом, отмечается в материале, каждая американская ракета стоит от трех до двенадцати миллионов долларов.
Ранее журнал The National Interest сообщил, что США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk.