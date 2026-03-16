США истратили пятилетний запас ракет за три дня

NI: США за 72 часа выпустили по Ирану пятилетний запас ракет Tomahawk

США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, что вызывает опасения по поводу возможного истощения их запасов», — отмечают авторы материала.

Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в американо-иранском конфликте стратегическая инициатива перешла к Ирану.