16:02, 16 марта 2026

США истратили пятилетний запас ракет за три дня

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, что вызывает опасения по поводу возможного истощения их запасов», — отмечают авторы материала.

Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в американо-иранском конфликте стратегическая инициатива перешла к Ирану.

