Россия
21:45, 15 марта 2026Россия

В России заявили о переходе стратегической инициативы на Ближнем Востоке к Ирану

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Киселев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о переходе стратегической инициативы в эскалации на Ближнем Востоке к Ирану, передает информационная служба «Вести».

По мнению журналиста, Израиль никогда бы не начал войну без гарантий со стороны США, однако американцы, подключившись, совершили ряд ошибок.

«Начнем с того, что сейчас, на третьей неделе войны, уже очевидно, что военный потенциал Ирана оказался недооценен, а американо-израильский — переоценен», — отметил Киселев.

Он рассказал, что Иран продолжает пуски ракет и дронов по американским базам и Израилю, в то время как США собирают оружие у союзников в разных частях света.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что даже если конфликт на Ближнем Востоке затянется на долгий период, это не нанесет большого экономического вреда Соединенным Штатам.

