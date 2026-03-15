США оценили вред для своей экономики из-за войны с Ираном

Советник Хассет: Долгий конфликт с Ираном не сильно навредит экономике США

Даже если конфликт на Ближнем Востоке затянется на долгий период, это не нанесет большого экономического вреда Соединенным Штатам, считает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Его процитировало ТАСС.

Не сильно пострадает американская экономика и в том случае, если иранский кризис обернется продолжительными перебоями с поставками энергоносителей. Впрочем, как признал советник, Белому дому так или иначе придется найти решение тех экономических проблем, которые будут вызваны ближневосточным конфликтом.

По словам еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, эскалация американо-иранского противостояния грозит экономике Европейского союза шоком стагфляции.

В свою очередь, бывшая министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что затягивание ближневосточного конфликта может привести к замедлению темпов роста американской экономики и росту инфляции.

Есть также точка зрения, что пока мировые цены на нефть удерживаются за счет ее накопленных запасов. Однако как только они начнут иссякать, котировки рискуют взлететь в два или три раза по сравнению с теми, что имели место да начала иранского кризиса.