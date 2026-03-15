Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 15 марта 2026Экономика

США оценили вред для своей экономики из-за войны с Ираном

Советник Хассет: Долгий конфликт с Ираном не сильно навредит экономике США
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Даже если конфликт на Ближнем Востоке затянется на долгий период, это не нанесет большого экономического вреда Соединенным Штатам, считает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Его процитировало ТАСС.

Не сильно пострадает американская экономика и в том случае, если иранский кризис обернется продолжительными перебоями с поставками энергоносителей. Впрочем, как признал советник, Белому дому так или иначе придется найти решение тех экономических проблем, которые будут вызваны ближневосточным конфликтом.

По словам еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, эскалация американо-иранского противостояния грозит экономике Европейского союза шоком стагфляции.

В свою очередь, бывшая министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что затягивание ближневосточного конфликта может привести к замедлению темпов роста американской экономики и росту инфляции.

Есть также точка зрения, что пока мировые цены на нефть удерживаются за счет ее накопленных запасов. Однако как только они начнут иссякать, котировки рискуют взлететь в два или три раза по сравнению с теми, что имели место да начала иранского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok