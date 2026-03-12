Экономике Европейского союза предсказали шок

Еврокомиссар Домбровскис: Иранский кризис чреват шоком стагфляции Евросоюза

Экономика Европейского союза (ЕС) рискует пережить шок стагфляции в случае эскалации ближневосточного конфликта, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Его процитировало Euronews.

По его словам, экономические последствия иранского кризиса будут зависеть от того, как долго продлится конфликт и насколько широко он распространится. Если он затянется и станет причиной дальнейших перебоев в поставках нефти и газа, это может вызвать стагфляционный шок в европейской экономике, поскольку цены резко вырастут, а рост замедлится.

Кроме того, еврокомиссар ответил на вопрос о планах США относительно Ирана. Домбровскис признался, что Вашингтон не проинформировал Брюссель о том, что собирается делать, и не консультировался с европейскими лидерами перед тем, как напасть на Иран.

По словам министра энергетики США Криса Райта, возможно, что судоходство в Ормузском проливе возобновится в ближайшие несколько недель. Однако от предположения о более точных сроках чиновник воздержался.