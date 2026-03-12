В США назвали возможные сроки окончания блокировки Ормузского пролива

Минэнерго США: Судоходство в Ормузском проливе может возобновиться через 14 дней

Возобновление судоходства в Ормузском проливе, который в настоящее время находится под блокировкой Ирана, может возобновиться в ближайшие несколько недель. Надежду на скорое возвращение важнейшей на Ближнем Востоке транспортной артерии к нормальному функционированию выразил глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт, его слова приводит телеканал Fox News.

Точных сроков возвращения безопасного судоходства в охваченном войной регионе руководитель американского ведомства называть не стал. Однако это, по его словам, может произойти в течение ближайших 14 дней. «Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы увидим возвращение мира к нормальной жизни», — резюмировал Райт.

С начала «Эпической ярости» США в Иране транзит судов через акваторию Ормузского пролива фактически схлопнулся. В начале марта среднесуточный показатель колебался в диапазоне от 3 до 6 морских транспортных средств, тогда как в феврале он оценивался примерно в 129 единиц. В случае затяжного перекрытия важнейшей водной артерии региона, предупредил глава аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, мировая экономика может столкнуться с повторением глобального нефтяного кризиса 1973 года.

Главным условием для разблокировки Ормузского пролива в Иране называли завершение совместной военной операции США и Израиля в ближневосточном регионе. Если этого не произойдет в ближайшее время, заверил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини, Иран не допустит поставок ни одного барреля нефти в Соединенные Штаты и другие страны, поддерживающие Вашингтон.