Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:49, 12 марта 2026Экономика

Миру спрогнозировали повторение нефтяного коллапса 1973 года

Аналитик Исаев: Нефть подорожает до $150 при затяжной блокаде Ормузского пролива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут подняться до 150 долларов за баррель в случае продолжительной блокады Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил глава аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, его слова приводит ТАСС.

При таком сценарии глобальное предложение сырья может оказаться сильно ограниченным при повышенном спросе из-за масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока, предупредил эксперт. В этом случае мировому энергорынку будет грозить повторение кризиса 1973 года, не исключил Исаев.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?
10 марта 2026

При реализации этого сценария мировая экономика, которая и без того еще не отошла от кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине, столкнется с новым спадом, добавил эксперт. «При полной блокаде пролива свыше трех недель стоимость нефти может пробить отметку 150 долларов. Это вызовет глобальный экономический спад», — резюмировал Исаев.

Ранее о риске взрывного роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке предупредил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». По его словам, выправить ситуацию не поможет даже экстренное высвобождение нефти из стратегических резервов западных стран. Масштабные перебои с поставками ближневосточного сырья, констатировал он, в конечном счете могут разогнать сырьевые котировки до 200 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Пассажирка была снята с рейса за просмотр видео без наушников и устроила истерику

    Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok