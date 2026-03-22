Экс-советник Трампа высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Пападопулос: Атака на газовоз Arctic Metagaz показала, что Украина стала обузой

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в беседе с РИА Новости высказался об атаке на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море.

По его словам, произошедшее показало, что Украина стала обузой для западных стран.

«Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — сказал Пападопулос. Он добавил, что инцидент вряд ли повлияет на мировой рынок нефти и газа.

Во вторник, 3 марта, безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ (СПГ). В этот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

