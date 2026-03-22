Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 22 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Марина Совина (ночной редактор)
Джордж Пападопулос. Фото: Khaled Omar / Globallookpress.com

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в беседе с РИА Новости высказался об атаке на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море.

По его словам, произошедшее показало, что Украина стала обузой для западных стран.

«Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — сказал Пападопулос. Он добавил, что инцидент вряд ли повлияет на мировой рынок нефти и газа.

Во вторник, 3 марта, безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ (СПГ). В этот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok