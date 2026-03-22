Милей: Аргентина может обеспечить энергобезопасности Европы

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что южноамериканская страна способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. Слова политика приводит ТАСС.

«Мы наблюдаем золотую лихорадку в сфере инвестиций в энергетику. Представьте, что в 2030 году мы будем экспортировать [энергоносителей] на более чем 30 миллиардов долларов в год», — сказал Милей.

Он подчеркнул, что Аргентина обладает достаточным запасом нефти и газа, чтобы выступить в качестве надежного поставщика.

Ранее спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания столкнутся с топливным кризисом через две-три недели.