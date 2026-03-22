01:19, 22 марта 2026Мир

Глава Аргентины сделал неожиданное заявление об энергобезопасности Европы

Милей: Аргентина может обеспечить энергобезопасности Европы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что южноамериканская страна способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. Слова политика приводит ТАСС.

«Мы наблюдаем золотую лихорадку в сфере инвестиций в энергетику. Представьте, что в 2030 году мы будем экспортировать [энергоносителей] на более чем 30 миллиардов долларов в год», — сказал Милей.

Он подчеркнул, что Аргентина обладает достаточным запасом нефти и газа, чтобы выступить в качестве надежного поставщика.

Ранее спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания столкнутся с топливным кризисом через две-три недели.

    Последние новости

    «Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

    На Западе назвали самое мощное оружие Ирана в конфликте с США и Израилем

    В Китае рассказали о двойном конфузе Макрона при попытке надавить на Россию

    Названа отрасль с самым большим приростом зарплаты за год

    Орбан заявил о невозможности запугать Венгрию

    Глава Аргентины сделал неожиданное заявление об энергобезопасности Европы

    Эксперт назвал мясорубкой тактику ВСУ под Константиновкой

    Предсказан затяжной энергокризис из-за иранского конфликта

    В части Киева пропали свет и вода

    Минфин Австрии предупредил о возможных последствиях для ЕС войны на Ближнем Востоке

    Все новости
