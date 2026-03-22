Спецпредставитель Путина предрек ЕС кризис с топливом в ближайшее время

Евросоюз и Великобритания в ближайшие недели могут столкнуться с кризисом с топливом. На это указал спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, наступление кризиса станет заметно в течение двух-трех недель. Дмитриев напомнил, что ранее давал примерно такие прогнозы.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские страны из-за надвигающегося крупнейшего энергетического кризиса попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами, но с гордостью займут ее конец.