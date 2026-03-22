Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с выявлением вспышек пастереллеза

Травников: В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют 17 дней

В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют уже на протяжении 17 дней. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Травников, подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

«На территории Новосибирской области уже семнадцать дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом», — написал он.

По словам губернатора, для полной стабилизации ситуации необходимо выполнять все карантинные меры. Он отметил, что компенсацию за изъятый скот получили уже 126 семей.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

