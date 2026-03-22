13:47, 22 марта 2026Россия

Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с выявлением вспышек пастереллеза

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют уже на протяжении 17 дней. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Травников, подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

«На территории Новосибирской области уже семнадцать дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом», — написал он.

По словам губернатора, для полной стабилизации ситуации необходимо выполнять все карантинные меры. Он отметил, что компенсацию за изъятый скот получили уже 126 семей.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

    Последние новости

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    В Кремле заявили о сплочении народа вокруг руководства из-за военных действий против Ирана

    Переданных Киеву «Терминаторов» оценили

    В Кремле высказались о последствиях убийств иранских лидеров

    Раскрыты подробности о новом городском кроссовере GAC для России

    Стало известно о мерах поддержки пострадавших от пастереллеза в Новосибирской области

    Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с выявлением вспышек пастереллеза

    Бразильский футболист «Краснодара» высказался о получении российского гражданства

    США и Израиль стараются не допустить вовлечения хуситов в войну с Ираном

    Ирландия решила модернизировать флот из-за России

    Все новости
