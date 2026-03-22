Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

Financial Times: Иран заявил о смене тактики в борьбе против Израиля и США

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Иран перешел от оборонительной к наступательной стратегии в конфликте с США и Израилем. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи, пишет Financial Times.

Он отметил, что иранские войска сражаются наиболее эффективным образом из возможных. Также, по мнению генерала, вооруженные силы благодаря молодым ученым создают современное оружие для борьбы с противником.

США и Израиль стараются не допустить вовлечения йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в войну с Ираном.