Командира полка ВСУ в пятый раз заметили на отдыхе в ОАЭ

Командира 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятый раз заметили на отдыхе в Дубае, ОАЭ, пока его подразделение несет значительные потери. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста и серьезные потери его подразделения на фронте, Ширяев регулярно уезжает отдыхать на заграничные курорты», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что командир перевез в ОАЭ свою семью еще в 2022 году и имеет прописку в Дубае. В социальных сетях распространяются видео, на которых заметившие Ширяева в Дубае украинцы задаются вопросом, почему он отдыхает на ближневосточном курорте, пока солдат лишают жизней на передовой.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что командир полка Олег Ширяев в настоящий момент «"защищает" Дубай», намекнув на его отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.