Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 22 марта 2026Бывший СССР

Командира полка ВСУ в пятый раз заметили на отдыхе в ОАЭ

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vyacheslav Ratynsky / Wikipedia

Командира 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятый раз заметили на отдыхе в Дубае, ОАЭ, пока его подразделение несет значительные потери. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста и серьезные потери его подразделения на фронте, Ширяев регулярно уезжает отдыхать на заграничные курорты», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что командир перевез в ОАЭ свою семью еще в 2022 году и имеет прописку в Дубае. В социальных сетях распространяются видео, на которых заметившие Ширяева в Дубае украинцы задаются вопросом, почему он отдыхает на ближневосточном курорте, пока солдат лишают жизней на передовой.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что командир полка Олег Ширяев в настоящий момент «"защищает" Дубай», намекнув на его отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

    Число пьяных аварий резко сократилось в одном городе России

    Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

    Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

    Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

    В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

    Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

    Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

    Командира полка ВСУ в пятый раз заметили на отдыхе в ОАЭ

    В ВС России раскрыли необычный способ отлова украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok