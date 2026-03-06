Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 6 марта 2026Бывший СССР

Родные пропавших без вести солдат ВСУ вышли на майдан

Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на акцию поддержки на майдане
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Голос Анни Скороход»

Родственники пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на акцию поддержки на майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в своем Telegram-канале.

«Мы видим, как много людей собралось здесь сегодня. Как много у них боли и вопросов, которые продолжают оставаться без ответов...» — высказалась политик.

Скороход прокомментировала начавшуюся акцию с вопросами к командованию ВСУ о судьбах пропавших бойцов и отметила, что наихудшая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку украинской армии. Депутат добавила, что командир полка Олег Ширяев в настоящий момент «"защищает" Дубай», намекнув на его отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее бывший начальник штаба батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях Вооруженных сил России. По словам ветерана ВСУ, опасно лгать себе и подсчитывать, когда «у русских закончатся люди».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok