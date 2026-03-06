Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на акцию поддержки на майдане

Родственники пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на акцию поддержки на майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в своем Telegram-канале.

«Мы видим, как много людей собралось здесь сегодня. Как много у них боли и вопросов, которые продолжают оставаться без ответов...» — высказалась политик.

Скороход прокомментировала начавшуюся акцию с вопросами к командованию ВСУ о судьбах пропавших бойцов и отметила, что наихудшая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку украинской армии. Депутат добавила, что командир полка Олег Ширяев в настоящий момент «"защищает" Дубай», намекнув на его отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее бывший начальник штаба батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях Вооруженных сил России. По словам ветерана ВСУ, опасно лгать себе и подсчитывать, когда «у русских закончатся люди».