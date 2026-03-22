Летящую в огненном облаке на столицу Израиля боеголовку удалось заснять

Опубликовано фото иранской боеголовки, летящей в огненном облаке на Иерусалим

Жителю Иерусалима удалось заснять иранскую боеголовку, летящую в огненном облаке на столицу Израиля. Кадры опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале «Война. История. Оружие».

Он отметил, что на уникальной фотографии запечатлена отделяемая часть баллистической ракеты в момент боевого полета. Боеприпас похож на огромную пулю, за которой тянется огненный след из-за трения о воздух на огромной скорости.

«Армия Израиля при этом отчиталась о ней как о "сбитой", что, естественно, не так», — выразил уверенность Федоров.

Ранее Иран атаковал ракетами город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Момент падения сняли на видео очевидцы. На месте возник пожар.

