Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 22 марта 2026

Летящую в огненном облаке на столицу Израиля боеголовку удалось заснять

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mamoun Wazwaz / Globallookpress.com

Жителю Иерусалима удалось заснять иранскую боеголовку, летящую в огненном облаке на столицу Израиля. Кадры опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале «Война. История. Оружие».

Он отметил, что на уникальной фотографии запечатлена отделяемая часть баллистической ракеты в момент боевого полета. Боеприпас похож на огромную пулю, за которой тянется огненный след из-за трения о воздух на огромной скорости.

«Армия Израиля при этом отчиталась о ней как о "сбитой", что, естественно, не так», — выразил уверенность Федоров.

Ранее Иран атаковал ракетами город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Момент падения сняли на видео очевидцы. На месте возник пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Летящую в огненном облаке на столицу Израиля боеголовку удалось заснять

    Стало известно об исчезновении украинских военных после обучения в Польше

    В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

    Жених Лерчек рассказал о ее лечении от рака

    Юрист оценил необходимость изменить название группы «Иванушки International»

    Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

    Американский журналист подписал контракт для службы на СВО

    В Киеве назвали русский язык «языком доверительного общения»

    Экс-депутат Рады объяснил провокации Зеленского против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok