19:21, 22 марта 2026Мир

Мерц заявил о тесном контакте с Трампом по ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине и Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с главой Белого дома по этим вопросам. Соответствующий пост он опубликовал в соцcети X, передает РИА Новости.

«Сегодня днем [22 марта] я обсудил с Трампом ситуацию в Иране, Израиле и на Украине. Мы договорились и дальше поддерживать тесный контакт», — обозначил Мерц.

Политик также анонсировал новые встречи, заявив, что обмен мнениями вскоре продолжится.

До этого Мерц заявлял о «не очень хороших отношениях» с Трампом. В частности, он критиковал культуру в США.

