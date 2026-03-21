Канцлер Германии заявил о плохих отношениях с Трампом

Канцлер Германии Мерц заявил о не очень хороших отношениях с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о «не очень хороших отношениях» с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Политик также раскритиковал движение MAGA. «То, что они делают с культурой и СМИ, то, как они обращаются друг с другом, — это не наше понимание демократии. У нас другое понимание», — подчеркнул он.

Ранее Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

Позже канцлер заявил, что в ходе обеденной беседы с президентом США он в частном порядке выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что также вызвало гнев Трампа.