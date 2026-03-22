22:05, 21 марта 2026

На Украине мужчину мобилизовали во время минуты молчания

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину во время минуты молчания. Об этом сообщает издание «Страна».

По его данным, мужчина в минуту молчания остановил автомобиль, и тогда военкомы достали его и начали заталкивать в свой автомобиль. Мобилизации пытались помешать проходившие мимо женщины. На опубликованных кадрах видно, что одна из них пытается сломать дверь машины ТЦК. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.

На Украине с 2022 года введена общенациональная минута молчания. Автомобилисты, заставшие ее в пути, должны остановить свой автомобиль.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, который ехал на собственную свадьбу.

