Обезьяна напала на россиянина во Вьетнаме

18:50, 22 марта 2026Путешествия

Обезьяна напала на четырехлетнего россиянина во время экскурсии во Вьетнаме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Четырехлетнего ребенка укусила обезьяна во время экскурсии во Вьетнаме. О нападении животного сообщил Telegram-канал Shot.

Россияне были на экскурсии в Далате. Туристы покормили обезьян на одной из остановок. Когда люди начали отходить от приматов, одна из обезьян резко схватила мальчика за руку, потянула к себе и укусила.

Родители обратились в страховую компанию. Там им сообщили, что ребенка следует экстренно показать врачам. Мальчику поставили четыре вакцины. Позже врачи сделают еще три укола, которые дополняет курс антибиотиков. Также ребенку поставят еще несколько прививок по возвращении в Россию.

Ранее в марте стало известно, что лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах. После происшествия два туриста пропали без вести. На судне находились граждане России, Индии и Великобритании.

