Лодка с россиянкой на борту перевернулась на любимом курорте богачей

Два туриста пропали без вести после ЧП с лодкой на Мальдивах

Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах, два туриста пропали без вести после ЧП. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, инцидент произошел возле острова Фелиду на любимом курорте богачей. Катер набрал большую скорость и перевернулся. На судне находились семь человек: россиянка, британка и пять мужчин из Индии. Пятеро упали в море после ЧП с лодкой, среди них была и гражданка России.

Троих человек спасли. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице. Двое индийцев пропали без вести, их поиски продолжаются. Известно, что среди них оказался чемпион по ралли, автогонщик Хари Сингх.

