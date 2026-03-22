14:41, 22 марта 2026Путешествия

Лодка с россиянкой на борту перевернулась на любимом курорте богачей

Два туриста пропали без вести после ЧП с лодкой на Мальдивах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom  

Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах, два туриста пропали без вести после ЧП. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, инцидент произошел возле острова Фелиду на любимом курорте богачей. Катер набрал большую скорость и перевернулся. На судне находились семь человек: россиянка, британка и пять мужчин из Индии. Пятеро упали в море после ЧП с лодкой, среди них была и гражданка России.

Троих человек спасли. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице. Двое индийцев пропали без вести, их поиски продолжаются. Известно, что среди них оказался чемпион по ралли, автогонщик Хари Сингх.

Ранее россиянин в стране Азии сбросил сына за борт на винты катера. Мужчина тяжело переживал развод с женой и употреблял марихуану.

