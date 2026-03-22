Хоккеист Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин забросил тысячную шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Статистика доступна на сайте лиги.

Хоккеист забил гол в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 16 голов. Гретцки оформил суммарно 1016 голов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.