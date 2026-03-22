09:39, 22 марта 2026Мир

Посол раскрыл будущее британских военных баз на Кипре после атаки БПЛА

Посол Зязиков: Киприоты всерьез обеспокоены инцидентом на британских базах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Киприоты всерьез обеспокоены атакой БПЛА на британские базы, расположенные на острове. Об этом рассказал посол России в Никосии Мурат Зязиков, передает РИА Новости.

«Однако киприоты всерьез встревожены инцидентом, наглядно продемонстрировавшим, что подобные объекты не оберегают их от внешних посягательств», — раскрыл он.

По словам Зязикова, на Кипре сегодня идет дискуссия о целесообразности присутствия иностранных баз на острове. Дипломат отмечает, что и о перспективах вывода британских баз говорить пока сложно.

2 марта мощный взрыв раздался на базе Великобритании на Кипре. Речь шла об объекте «Акротири» в городе Лимассол. Позднее выяснилось, что британская база подверглась удару дронов.

