Россиянка отсудила у мебельной компании крупную сумму за бракованный диван

Жительница Подмосковья отсудила у фирмы «Сондив» 1 млн руб. за бракованный диван

Жительница Подмосковья отсудила у мебельной компании «Сондив» один миллион рублей за бракованный диван. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Итоговая сумма, как уточняется, оказалась более чем в пять раз больше стоимости приобретенного дивана. Изначально суд обязал мебельную компанию выплатить россиянке неустойку в размере 431 тысячи рублей, наложил на фирму штраф в 22 тысячи, а также установил компенсацию в 15 тысяч.

Однако представители «Сондива» никак не отреагировали на вердикт инстанции. В результате россиянка обратилась за помощью в разрешении спора в Московский областной суд. Инстанция удовлетворила иск в размере одного миллиона рублей. Впрочем, компания не отреагировала и на это решение. Суммарный долг фирмы тем временем продолжает расти, и к настоящему времени он перевалил за 1,3 миллиона рублей.

Причиной спора стал невыполнение фирмой «Сондив» требований клиентки к цветовой гамме подлокотников, а также ненадлежащее качество дивана. Россиянка просила компанию обшить предмет мебели тканью Cartier Beige, а декоративные вставки на подлокотниках выполнить в оттенке «матовый орех». За заказ клиентка отдала 180 тысяч рублей. В итоге на диване были обнаружены царапины, а его подлокотники оказались не того цвета.

Ранее обладателям малогабаритных квартир в России дали совет по обустройству интерьера. Таким квартировладельцам эксперты рекомендовали изготавливать мебель под заказ из соображений экономии и функциональности.