Россиянам с маленькими квартирами дали совет

Mr.Doors: В маленькие квартиры лучше покупать мебель на заказ

Покупка мебели под заказ увеличит бюджет на ремонт, но сделает пространство маленьких квартир более удобным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Мебель по индивидуальным параметрам, хоть и дороже «обычной», но идеально вписывается в имеющееся пространство, в отличие от готовых изделий, которые попросту могут не соответствовать габаритам и затруднять быт в небольшой квартире, где на счету каждый сантиметр.

Она также отметила, что заказ мебели под конкретные потребности — это полная персонализация материалов и дизайна. Хозяин жилья может выбрать любой материал, оттенок, фактуру или ткань для мягкой мебели.

К тому же мебель, сделанная по индивидуальным параметрам, не изготавливается на конвейере, что говорит о ее высоком качестве, добавила специалист.

Ранее россиянам посоветовали делать перестановку мебели, чтобы освежить интерьер квартиры.

