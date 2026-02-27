Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 27 февраля 2026Экономика

Россиянам с маленькими квартирами дали совет

Mr.Doors: В маленькие квартиры лучше покупать мебель на заказ
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wirestock / Freepik

Покупка мебели под заказ увеличит бюджет на ремонт, но сделает пространство маленьких квартир более удобным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Мебель по индивидуальным параметрам, хоть и дороже «обычной», но идеально вписывается в имеющееся пространство, в отличие от готовых изделий, которые попросту могут не соответствовать габаритам и затруднять быт в небольшой квартире, где на счету каждый сантиметр.

Она также отметила, что заказ мебели под конкретные потребности — это полная персонализация материалов и дизайна. Хозяин жилья может выбрать любой материал, оттенок, фактуру или ткань для мягкой мебели.

К тому же мебель, сделанная по индивидуальным параметрам, не изготавливается на конвейере, что говорит о ее высоком качестве, добавила специалист.

Ранее россиянам посоветовали делать перестановку мебели, чтобы освежить интерьер квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    В Чебоксарах выставили на продажу уникальную «Волгу» всего за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok