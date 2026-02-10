Назван простой способ освежить интерьер без ремонта

Дизайнер Кузнецова: Живые цветы и легкий текстиль помогут освежить интерьер

Обновляя интерьер в квартире, можно обойтись без капитального ремонта. Как освежить домашнее пространство без особых расходов, «Известиям» рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Быстрее всего изменить интерьер можно за счет мебели. Перестановка, по словам дизайнера, работает даже в маленьких комнатах, если учитывать габариты предметов, их функционал и образ жизни хозяев. Такой прием демонстрирует, как иначе использовать пространство, и помогает избавиться от хлама. Продать или передать бесполезные вещи можно через специальные сервисы.

Также освежить интерьер можно благодаря текстилю и декору. Так, ближе к весне можно сменить плотные шторы и шерстяные пледы легкими тканями — их можно заменить льном, хлопком или органзой. Кроме того, не помешает сменить колорит — с приходом весны можно обратить внимание на яркие цвета, которые отождествляются с энергией и теплом.

Вдобавок Кузнецова рекомендует использовать комнатные цветы. Живые растения и цветочные композиции могут заметно оживить пространство. Для того, чтобы добавить дома весеннего настроения, хватает даже недорогого букета, подчеркнула дизайнер.

