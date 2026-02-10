Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 10 февраля 2026Экономика

Назван простой способ освежить интерьер без ремонта

Дизайнер Кузнецова: Живые цветы и легкий текстиль помогут освежить интерьер
Виктория Клабукова

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Обновляя интерьер в квартире, можно обойтись без капитального ремонта. Как освежить домашнее пространство без особых расходов, «Известиям» рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Быстрее всего изменить интерьер можно за счет мебели. Перестановка, по словам дизайнера, работает даже в маленьких комнатах, если учитывать габариты предметов, их функционал и образ жизни хозяев. Такой прием демонстрирует, как иначе использовать пространство, и помогает избавиться от хлама. Продать или передать бесполезные вещи можно через специальные сервисы.

Также освежить интерьер можно благодаря текстилю и декору. Так, ближе к весне можно сменить плотные шторы и шерстяные пледы легкими тканями — их можно заменить льном, хлопком или органзой. Кроме того, не помешает сменить колорит — с приходом весны можно обратить внимание на яркие цвета, которые отождествляются с энергией и теплом.

Вдобавок Кузнецова рекомендует использовать комнатные цветы. Живые растения и цветочные композиции могут заметно оживить пространство. Для того, чтобы добавить дома весеннего настроения, хватает даже недорогого букета, подчеркнула дизайнер.

Ранее россиянам посоветовали не выкидывать советскую мебель. Румынские кресла, комоды и хрустальные вазы могут стать отличным дополнением интерьера в минималистичном стиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В российском городе прогулка матери с ребенком едва не обернулась трагедией

    Украинский скелетонист нарушил запрет МОК, выйдя на тренировку в провокационном шлеме. Что на нем изображено?

    Названы критерии единственно правильного чак-чака

    Хирург объяснил моложавую внешность 54-летнего Рики Мартина

    В России усомнились в выполнении планов по замене лифтов

    Россиянам напомнили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

    12-летний мальчик выжил после падения с горы со своим отцом и замерз насмерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok