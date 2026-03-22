13:08, 22 марта 2026Россия

Россиянка продала двушку ради инвестиций в Дубай и лишилась всех денег

Анатолий Акулов (редактор)

Жительница Москвы продала двухкомнатную квартиру в Тушино ради инвестиций в Дубай, поведясь на совет своей подруги, и лишилась всех денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что потерпевшая познакомилась с подругой в одной из популярных социальных сетей. Та на своей странице показывала роскошную жизнь. Инфлюэнсер рассказывала, что зарабатывает на перепродаже недвижимости, купленной на этапе котлована, и предложила москвичке тоже начать инвестировать.

Потерпевшая заинтересовалась предложением и уговорила родственниц предоставить ей пять миллионов рублей на первоначальный взнос на покупку двух квартир в жилом комплексе (ЖК) «Римский», расположенном в Подмосковье. Денежные средства москвичка передала своей новой подруге.

Однако последней этого оказалось недостаточно. Та предложила девушке напополам вложить почти 13 миллионов рублей в апартаменты в Дубае и заработать на разнице в цене после продажи. Потерпевшая доверилась, переведя ей свою долю. В итоге выяснилось, что новая подруга — мошенница. Она бронировала жилье с нулевым взносом, рассчитывая в дальнейшем выгодно его перепродать.

В итоге москвичка потеряла все сбережения, поссорилась с родными. Девушке пришлось пройти процедуру банкротства и переехать в коммуналку. Неоднократные обращения в полицию не дали никаких результатов. Мошенница-подруга, в свою очередь, продолжает «инвестировать» и показывать это в соцсетях.

Ранее 84-летняя жительница Петрозаводска лишилась миллионных сбережений и недвижимости, попытавшись заработать на инвестициях. Пожилая женщина повелась на уловку лжеброкеров, заставивших ее переводить внушительные денежные средства на неизвестные реквизиты. В итоге женщине пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге и дачу у Онежского озера.

