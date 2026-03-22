22:20, 22 марта 2026Мир

США опровергли заявление Ирана о сбитом истребителе

CENTCOM: Заявления Ирана о сбитом F-15 не соответствуют действительности
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что информация об уничтожении американских истребителей иранскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) не соответствует действительности. Опровержение ведомства опубликовано в соцсети X.

Уточняется, что за весь период операции «Эпическая ярость» ни один американский истребитель не был сбит Ираном. При этом ведомство подчеркнуло, что американские войска совершили более 8000 боевых вылетов.

Так CENTCOM отреагировало на сообщения о том, что иранские системы ПВО сбили американский F-15. Утверждалось, что истребитель поразили ракетой класса «земля — воздух» у острова Ормуз на юге Ирана.

