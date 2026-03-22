Сальдо: В Херсонской области сократилось число наемников ВСУ

Стало известно о сокращении числа наемников ВСУ в одном регионе Украины — речь идет о подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, число наемников сократилось из-за реформирования подразделений иностранных солдат, а также из-за их перевода в штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Огромному их числу такой расклад не понравился, и они массово побежали с Украины. Сказалось это и на их активности в нашем регионе», — отметил Сальдо. Он также добавил, что иностранные военные уже не играют значительной роли в Херсонской области.

Ранее стало известно, что больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили не украинцы. Выяснилось, что порядка 60 процентов ликвидированных военных в ходе боестолкновений оказались иностранцами.