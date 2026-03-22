Названы самые опасные тренды пластической хирургии 2026 года

Профессор Алексанян назвал модные тренды в пластической хирургии опасными

В эпоху социальных сетей и клипового мышления пластическая хирургия столкнулась с новыми вызовами, рассказал профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал тревожные тенденции 2026 года, которые могут не только не улучшить, но и навредить здоровью и внешности пациентов.

К самым опасным трендам хирург отнес модные тренды. Он привел простую аналогию: одежда, купленная 10-20 лет назад, может все еще носиться и даже выглядеть стильно, то же самое должно относится и к результатам пластических операций.

Надо делать так, чтобы это было натурально, естественно, и никто не понимал, что здесь произведена какая-то операция. Вот тогда вы всегда будете и в моде, и в тренде. Истинная эстетика — вне времени Тигран Алексанян пластический хирург

Одна из самых тревожных тенденций 2026 года, по мнению эксперта, — это запрос на сверхбыстрые операции, порожденный «клиповым мышлением» современного общества.

«Пациенты мыслят какими-то шаблонами, хотят, чтобы операции быстро проходили. У молодых, неопытных хирургов это звучит максимально многообещающе, но по факту это не так. Кто-то скажет: "Сделаю тебе за 25 минут". Не надо попадать на этот крючок. Качественная, продуманная и безопасная работа требует определенного времени», — предупредил профессор.

Чтобы обезопасить себя, тем, кто рассматривает возможность пластической операции, хирург дал два ключевых совета. Первый приоритет — естественный результат. Целью должно быть улучшение собственной внешности, а не соответствие сиюминутному шаблонному тренду из социальных сетей, отметил доктор. Он подчеркнул, что результат, который выглядит натурально, будет актуален всегда. Второй совет — исследовать не рекламу, а реальные отзывы.

«Надо внимательно изучать отзывы и спрашивать у людей, которые уже оперировались у этого доктора. Вот это будет реальный результат», — рекомендовал хирург и призвал доверять не громким обещаниям о скорости, а проверенной репутации и опыту специалиста.

