В России прокомментировали фотографию премьер-министра Израиля с шестью пальцами

Пушков прокомментировал фотографию премьер-министра Израиля с шестью пальцами

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал фотографию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с шестью пальцами, заявив о проблемах в работе искусственного интеллекта. Своим мнением он поделился в Telegram.

По словам парламентария, новые технологии вызывают новые проблемы. В частности, он обратил внимание на то, что искусственный интеллект вызывает опасения из-за так называемых «галлюцинаций», которыми сопровождается его работа.

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке», — заключил Пушков.

Ранее в сети начали распространяться данные о том, что Нетаньяху мог быть уничтожен в ходе конфликта с Ираном. После появления в медиапространстве этих данных было выпущено видео с участием политика, которое впоследствии назвали фейковым. На кадрах заметили исчезающее с пальца премьер-министра и вновь появляющееся на нем кольцо, что указывает на использование искусственного интеллекта.