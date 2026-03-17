13:47, 17 марта 2026

В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 17 марта, сообщила о нанесении удара по местонахождению секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого называют серым кардиналом и считают одной из наиболее влиятельных личностей в Исламской Республике.

Израильский «12 канал» со ссылкой на источники утверждает, что Лариджани почти наверняка был уничтожен во время атаки, так как у него не было шансов выжить. По заявлению израильского чиновника, Лариджани в ночь на вторник должен был прибыть в одно из своих укрытий, по которому был нанесен удар.

Он был на месте происшествия со своим сыном и подвергся атаке. Он никак не мог пережить это нападение

неназванный израильский чиновник

Эти данные также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его информации, вместе с серым кардиналом Ирана был уничтожен заместитель командира «Басидж» и другие высокопоставленные представители данного формирования.

Фото: Erfan Kouchari / AP

В соцсетях Лариджани на этом фоне появилась новая публикация

На странице секретаря ВСНБ Ирана в соцсети X между тем появилась новая публикация. В ней содержится рукописное письмо с соболезнованиями близким погибших иранских моряков.

Официального подтверждения или опровержения смерти Лариджани от иранской стороны на данный момент нет.

В случае, если данные израильской стороны о судьбе Лариджани достоверны, это станет самым масштабным целенаправленным покушением на иранских руководителей с 28 февраля.

Фото: Ariel Schalit / AP

На Западе уверены в смерти Нетаньяху

В эти дни в сети начали распространяться данные о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог быть уничтожен в ходе конфликта с Ираном. Некоторые считают, что та же участь постигла его сына Яира.

После появления в медиапространстве этих данных было выпущено видео с участием Нетаньяху, которое впоследствии назвали фейковым. На кадрах заметили исчезающее с пальца премьер-министра и вновь появляющееся на нем кольцо, что указывает на использование искусственного интеллекта.

Тогда израильская сторона опубликовала новый ролик с участием Нетаньяху, однако, как выяснили в сети, скорее всего и это видео было сделано не позже воскресенья. На кадрах политик находится рядом с кофейней, где снимали первый ролик, и одет в ту же одежду.

