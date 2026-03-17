Появилось заявление «серого кардинала Ирана» на фоне данных о его гибели

В соцсети X опубликовано заявление Лариджани на фоне данных о его гибели

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани опубликовал письмо с соболезнованиями в адрес погибших иранских моряков. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X на фоне данных о гибели «серого кардинала Ирана».

«По случаю похоронной церемонии воинов ВМС Исламской Республики Иран: их память навсегда останется в сердцах иранского народа, и эти мученические смерти заложат основу Армии Исламской Республики в структуре вооруженных сил на долгие годы. Я прошу Всемогущего Бога даровать этим дорогим мученикам высшие звания», — говорится в письме.

Ранее израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил эту информацию. Телеканал отметил, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.