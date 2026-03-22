В России высказались о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшее время

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 22 марта 2026РоссияЭксклюзив

Карасин: Поведение Зеленского исключает встречу с Путиным в ближайшее время
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского полностью исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так о возможности личного диалога сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я бы не стал сейчас говорить в принципе о возможности такой встречи. Потому что один из участников этой встречи ведет себя неподобающим образом и является источником напряженности и в двухсторонних отношениях, и в международных отношениях», — рассказал Карасин.

Поэтому, по словам сенатора, не стоит торопиться с предсказаниями по поводу двусторонних встреч.

«Они, конечно, не исключены. Но поведение киевского гауляйтера полностью исключают эту встречу в ближайшее время», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Путиным. Отмечается, что американский лидер выражает больше доверия к российскому коллеге, чем к кому-либо из европейских союзников США. Также глава государства добавил, что российский президент «не боится Европы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok