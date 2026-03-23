Американский журналист Хелали призвал свободолюбивые страны встать на сторону РФ

Свободолюбивым государствам, которые верят в лучший мир, пора поддержать Россию. Об этом ТАСС заявил независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали.

По его словам, РФ сражается за весь мир. Россия сражается против зла, Запада, колониализма, империализма и против всего плохого в этом мире, утверждает Хелали.

«И поэтому я считаю, что сейчас самое время поддержать Россию. Как и во время Великой Отечественной войны, все, у кого есть совесть, кто свободолюбив, кто верит в лучший мир, должны быть на стороне России», — призвал журналист.

Ранее Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области, заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, в том числе иностранные наемники и их западные кураторы, должны предстать перед международным трибуналом.