17:06, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Журналист Хелали заявил о надежде на жестокое наказание для киевского режима

Журналист Хелали: Киевский режим и его пособники должны пойти под трибунал
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Курская область

Курская область. Фото: РИА Новости

Американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области, заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, в том числе иностранные наемники и их западные кураторы, должны предстать перед международным трибуналом, пишет РИА Новости.

По его словам, трибунал должен быть аналогичным Нюрнбергскому.

«У нас должен быть трибунал для украинского режима и всех тех, кто участвовал на его стороне, чтобы они были привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против гражданского населения России», — отметил журналист.

Ранее журналист Фази заявил, что Евросоюзу нельзя досрочно принимать Украину — такое решение приведет к уничтожению объединения.

