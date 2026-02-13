Журналист Хелали заявил о надежде на жестокое наказание для киевского режима

Американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области, заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, в том числе иностранные наемники и их западные кураторы, должны предстать перед международным трибуналом, пишет РИА Новости.

По его словам, трибунал должен быть аналогичным Нюрнбергскому.

«У нас должен быть трибунал для украинского режима и всех тех, кто участвовал на его стороне, чтобы они были привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против гражданского населения России», — отметил журналист.

