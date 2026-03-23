Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:30, 23 марта 2026Культура

«Би-2» заработала миллион рублей в России

Уехавшая из России группа «Би-2» заработала миллион рублей в России за год
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальная группа «Би-2», участники которой покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО), продолжает зарабатывать в РФ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации источника, за 2025 год коллектив заработал один миллион рублей благодаря своему ООО «Группа Би-2», который зарегистрировали еще в 2010 году.

Известно, что выручка компании продолжает падать с началом СВО. Так, в 2022 году она показала результат в размере 2,2 миллиона рублей, а за прошлый год заработок опустился до одного миллиона. Убыток группы составил 1,7 миллиона рублей.

В декабре 2025 года стало известно, что лидер группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Лева, избавился от недвижимости в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

    Раскрыты выдающие сторонников Трампа детали во внешнем виде

    Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

    Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

    В России создали реестр книг с упоминанием наркотиков

    Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

    Трамп сделал заявление о действиях России на Украине

    Израиль заявил об ударе по Генштабу КСИР

    В России начали применять тяжелый «Гекса-кран»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok