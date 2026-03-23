Уехавшая из России группа «Би-2» заработала миллион рублей в России за год

Музыкальная группа «Би-2», участники которой покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО), продолжает зарабатывать в РФ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации источника, за 2025 год коллектив заработал один миллион рублей благодаря своему ООО «Группа Би-2», который зарегистрировали еще в 2010 году.

Известно, что выручка компании продолжает падать с началом СВО. Так, в 2022 году она показала результат в размере 2,2 миллиона рублей, а за прошлый год заработок опустился до одного миллиона. Убыток группы составил 1,7 миллиона рублей.

В декабре 2025 года стало известно, что лидер группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Лева, избавился от недвижимости в Москве.