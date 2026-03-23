01:18, 23 марта 2026Мир

«Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции

Кандидат с похожей на «Гитлер» фамилией стал мэром Арси-сюр-Об во Франции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шарль Итлер стал мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции по итогам второго тура муниципальных выборов. О победе кандидата с похожей на «Гитлер» фамилией сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

Возглавляемый Итлером список кандидатов в члены городского совета набрал 40,59 процента голосов. Второе место занял список Анни Сука (ударение на второй слог), получивший поддержку 31,49 процента избирателей.

Список Антуана Рено-Зелински, чья фамилия звучит схоже с фамилией Владимира Зеленского, набрал 27,92 процента голосов и оказался на третьем месте.

Ранее о борьбе «Гитлера» и «Зеленского» на выборах сообщила газета Figaro. «Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского», — иронизирует издание.

