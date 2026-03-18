03:14, 18 марта 2026Мир

Похожие на Гитлера и Зеленского кандидаты поборются за пост мэра во Франции

Figaro: За пост мэра Арси-сюр-Об во Франции поборются Итлер и Рено-Зелински
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За пост мэра французской коммуны Арси-сюр-Об поборются кандидаты, чьи фамилии созвучны с фамилиями Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского: Шарль Итлер и Антуан Рено-Зелински. Об этом сообщила газета Figaro.

Отмечается, что в первом туре Итлер занял первое место с 37,81 процента голосов, а Рено-Зелински стал третьим, набрав 29,99 процента голосов. Между ними расположилась Анни Сука (ударение на последний слог) с 32,2 процента.

«Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского», — иронизирует издание.

Ранее историк спецслужб Олег Матвеев заявил, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, как и лидер Третьего рейха Адольфа Гитлера.

