06:03, 2 января 2026

Историк спецслужб сравнил Зеленского с Гитлером

Историк Матвеев: Зеленский напоминает Гитлера в последние месяцы Третьего рейха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, как и лидер Третьего рейха Адольфа Гитлера. Такое сравнение сделал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, действия Зеленского, перешедшего к открытому террору против российского народа, напоминают поздний этап политической карьеры Гитлера. В частности, напомнил эксперт, после ряда поражений идер Третьего рейха стал все больше верить в провидение и применение чуда-оружия. «Все это, в его понимании, должно было либо отсрочить крах Третьего рейха, либо повернуть вспять колесо войны», — отметил Матвеев.

Кроме того, к концу своей жизни Гитлер стал зависим от наркотических препаратов, отметил собеседник агентства.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной операции на стороне России, заявил, что Владимир Зеленский войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером. «Зеленский — просто "наркофюрер". Наркоман, которого использует Запад», — заявил он.

