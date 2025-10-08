Британский доброволец Миннис: Зеленский войдет в историю наряду с Гитлером

Президента Украины Владимира Зеленского использует Запад в своих целях, а сам он — наркоман, который войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился британский доброволец Эйден Миннис, который принимает участие в специальной операции на стороне России.

«Зеленский — просто "наркофюрер". Наркоман, которого использует Запад», — сказал Миннис. Он также отметил, что на украинском лидере лежит ответственность за военные преступления и гибель миллиона человек. «Он войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером», — добавил доброволец.

По его мнению, Зеленский в обозримом будущем не планирует отказываться от власти, и поэтому есть два варианта завершения его правления — «ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам».

Зеленского уже не в первый раз сравнивают с Гитлером. Ранее аналогичное сравнение привел депутат Верховной рады Александр Дубинский, заявив, что лидер Украины выбрал Гитлера в качестве ролевой модели.