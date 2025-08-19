Дубинский: Зеленский выбрал Гитлера в качестве своей ролевой модели

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал Адольфа Гитлера в качестве своей ролевой модели и ведет себя в соответствии с ней. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский ведет себя в точном соответствии со своей ролевой моделью — Гитлером, который незадолго до конца войны выдвинул тезис о том, что если немецкая нация не способна победить своих врагов, то она должна быть рассеяна и перестать существовать», — написал он.

Парламентарий также напомнил, что после этого фюрер Третьего рейха издал директиву о «выжженой земле», в соответствии с которой немецкие войска должны были уничтожать «все, что можно уничтожить». По словам Дубинского, аналогичный закон должен стать следующим шагом Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже готов провести в Вашингтоне капитуляцию под видом дипломатического успеха. Он выразил уверенность, что любой вариант мира так или иначе станет спасением для Украины.