Главу МВД Киргизии привлекли к ответственности

Главу МВД Киргизии Ниязбекова оштрафовали за курение в общественном месте

В Киргизии главу МВД Улана Ниязбекова привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает АКИpress.

Уточняется, что министра оштрафовали на 3 тысячи сомов (около 2800 рублей) за курение в общественном месте. Правонарушение попало на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

«Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом», — отметили в МВД республики.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров сохраняет дружбу с уволенным экс-главой Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым. Политик также отметил, что Ташиев не вернется на госслужбу.