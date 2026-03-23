13:59, 23 марта 2026Бывший СССР

Главу МВД Киргизии привлекли к ответственности

Главу МВД Киргизии Ниязбекова оштрафовали за курение в общественном месте
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock / Fotodom

В Киргизии главу МВД Улана Ниязбекова привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает АКИpress.

Уточняется, что министра оштрафовали на 3 тысячи сомов (около 2800 рублей) за курение в общественном месте. Правонарушение попало на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

«Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом», — отметили в МВД республики.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров сохраняет дружбу с уволенным экс-главой Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым. Политик также отметил, что Ташиев не вернется на госслужбу.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
