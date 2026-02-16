Лидер постсоветской страны уволил друга и посоветовал ему отдохнуть

Президент Киргизии Жапаров сохранил дружбу с уволенным главой ГКНБ Ташиевым

Президент Киргизии Садыр Жапаров сохраняет дружбу с уволенным экс-главой Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым, но тот не вернется на госслужбу. Лидер Киргизии посоветовал другу отдохнуть, передает в Telegram телеканал 24KG.

«Мы остаемся друзьями. Но на государственную службу он возвращаться не будет. Ему нужно отдохнуть и заняться здоровьем», — приводятся в публикации слова Жапарова.

Лидер Киргизии подчеркнул, что кадровые решения принимались им самостоятельно и не связаны с какими-либо договоренностями или внешним давлением.

Жапаров отправил Ташиева в отставку 10 февраля. Заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил в беседе с «Лентой.ру», что этим решением киргизский президент сыграл на опережение и предотвратил внутренний раскол в стране.