В регионе России захотели запретить остановки военных авто рядом с социальными объектами

Гладков призвал убрать военные автомобили от социальных объектов в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал убрать военные автомобили от мест скопления россиян, в том числе социальных объектов. Об этом он заявил в своем Telegram.

Глава российского региона предложил не допускать остановок военного транспорта в 15-километровой зоне от соцобъектов, включая магазины.

«Это может привести к ударам по мирным объектам. Поэтому мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в 15-километровой зоне социальных объектов и очень внимательно к этому относиться», — обозначил Гладков.

Он также призвал проживающих или находящихся в Белгородской области в гостях или по работе исключить из своей одежды камуфляжную зеленую форму в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что Гладков едва не попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его защитил спецназ Росгвардии.